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20.09.2021 18:49
Рубрика: Экономика

Почему метро и магазины Москвы переходят на Face Pay

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Власти Москвы дадут скидки всем, кто пользуется Face Pay в общественном транспорте города, заявил заммэра Максим Ликсутов. Оплату проезда лицом запустили во всем метро, а в скором времени она может появиться в автобусах. Эксперты уверены, что биометрические расчеты в столице будут развиваться и дальше. Ведь в конечном итоге скидки и бонусы, которые предлагают пользователям Face Pay, выгодны и городу, и бизнесу.
Пока такая система оплаты проезда в новинку даже самим москвичам. Фото: Сергей Михеев/РГ Пока такая система оплаты проезда в новинку даже самим москвичам. Фото: Сергей Михеев/РГ
Пока такая система оплаты проезда в новинку даже самим москвичам. Фото: Сергей Михеев/РГ

Пока городской департамент транспорта называет формат использования Face Pay тестированием. Дело в том, что доступен сервис пока не всем желающим, а только тем, кто зарегистрировался на сайте проекта facepay.mosmetro.ru. "Тем не менее Москва стала первым городом мира, где биометрические технологии действуют в таком масштабе, - сказал Максим Ликсутов. - Мы подключили 241 станцию на 14 линиях". Корреспондент "РГ" принимает участие в тестировании с тех пор, как проект только начался. Пока еще ни одного сбоя не было. Как, впрочем, и с оплатой лицом в супермаркетах и кафе.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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При этом один момент все же остается непонятным. И транспортные власти города, и торговые сети не раз заявляли, что сохранят все способы оплаты.

Но именно в Face Pay заманивают пользователей скидками. Хотя казалось бы, в чем выгода? Ведь для работы этого сервиса нужна инфраструктура, специальные терминалы, камеры, обслуживание. Сплошные расходы. А в итоге пользователям дают скидки. Например, тот же дептранс Москвы анонсировал запуск дисконтной программы для тех, кто будет платить лицом в метро, автобусах, МЦК и МЦД. А сеть "Перекресток" X5 Retail Group со Сбером в ряде магазинов повысила размер бонусного кешбэка для биометрических покупателей. Вопрос: зачем? В чем подвох?

На самом деле никакой технической революции, как это представляется обывателю, Face Pay не требует, рассказали "РГ" в пресс-службе X5 Retail Group. "В базовой сборке кассы самообслуживания используется 3D-камера Intel с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет легко и быстро считывать черты лица с учетом роста человека и изменений во внешности, - отметили представители ретейлера. - Также используется стандартный банковский терминал, который не требует переустановки. Такой подход позволяет сэкономить на массовом и быстром внедрении оплаты с помощью биометрии, включить данную технологию как стандартную функцию".

Департамент транспорта Москвы уже анонсировал запуск дисконтной программы для тех, кто будет платить лицом в метро, автобусах, МЦК и МЦД

Сетевики предполагают, что ядром аудитории, которая первой будет заинтересована в тестировании Face Pay, скорее всего, станет молодое поколение, 20-30 лет. Именно оно наиболее активно пробует новые и нестандартные технологические решения. Но главное, что, согласно независимой аналитике рынка, оплата с помощью лица приводит к росту среднего чека, трафика в торговой точке и удовлетворенности покупателей.

Собянин анонсировал появление беспилотного метро

"По первым итогам пилота мы видим рост интереса пользователей к данной технологии, - добавили в X5. - В конце марта - начале апреля число транзакций в день составляло около 200, средний чек при этом был в районе 150-170 рублей. В июле число операций в день превышало 1500, средний чек при этом вырос до 500 рублей".

Экспансия биометрии продолжится и в транспорте, и во многих других сферах, прогнозирует исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Современные банковские системы позволяют проводить транзакции достаточно быстро, чтобы не создавать очередей, заявил он "РГ". "Мы переходим к концепции, когда никто не видит наших расходов, деньги списываются со счета дистанционно, - объясняет Павел Шуст. - И фактически это означает, что даже без смартфона мы можем быть полноценными покупателями и пользователями услуг".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что метро введет Face Pay в полноформатный режим с 15 октября. Все желающие смогут скачать новую версию приложения "Метро Москвы", привязать туда свою банковскую карту и цифровой профиль.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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