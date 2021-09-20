Политолог объяснил успех "списка Собянина" на выборах в Москве

Лидерство кандидатов из списка, поддержанного мэром Сергеем Собяниным, на парламентских выборах объясняется двумя базовыми факторами. Об этом на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами рассказал руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Первый фактор - статус человека, поддержавшего список, - подчеркнул Алексей Чеснаков. - Одно дело, когда о каком-то списке говорит человек, находящийся за рубежом. И совсем другое, когда это мэр города, в котором проходят выборы".

К тому же в список кандидатов, поддержанных мэром города, вошли не политики в классическом понимании, а, скорее, общественные деятели. По мнению Алексея Чеснакова, это полностью отвечает общественному запросу.

Сейчас на выборах в большинстве одномандатных округов столицы лидируют представители "списка Собянина", в их числе координатор движения "Лиза Алерт" Олег Леонов, артист Дмитрий Певцов, журналист Тимофей Баженов и другие известные москвичи.