Пожар на севере столицы полностью ликвидирован

На Нарвской улице на севере столицы полностью ликвидировали пожар. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по Москве.

По данным пресс-службы, пожар начался в 12:32. В считанные минуты весь прилегающий район Коптево был охвачен едким черным дымом. Прибывшие спасатели обнаружили полыхающий металлический ангар на Нарвской улице, 1б. Рядом расположенная многоуровневая парковка не пострадала. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. По данным ведомства, в 13:37 пожар был локализован, а в 13:55 полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших не поступало.

Кстати, на Нарвской улице движение остается перекрытым в обе стороны из-за возгорания.

Автомобилистов просят по возможности планировать свои маршруты в объезд этого участка.