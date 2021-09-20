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20.09.2021 14:54
Рубрика: Происшествия

Пожар на севере столицы полностью ликвидирован

Текст: Ирина Огилько

На Нарвской улице на севере столицы полностью ликвидировали пожар. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по Москве.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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По данным пресс-службы, пожар начался в 12:32. В считанные минуты весь прилегающий район Коптево был охвачен едким черным дымом. Прибывшие спасатели обнаружили полыхающий металлический ангар на Нарвской улице, 1б. Рядом расположенная многоуровневая парковка не пострадала. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. По данным ведомства, в 13:37 пожар был локализован, а в 13:55 полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших не поступало.

Кстати, на Нарвской улице движение остается перекрытым в обе стороны из-за возгорания.

Автомобилистов просят по возможности планировать свои маршруты в объезд этого участка.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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