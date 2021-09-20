Сервис Face Pay могут запустить на наземном транспорте, на МЦК и МЦД

Последние пять линий столичной подземки подключили к системе Face Pay. И в планах властей - возможность запуска подобной системы на остальных видах городского транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Как сообщает ведомство, сейчас 14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. "Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay, - приводят в сообщении слова заммэра Москвы и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

Чтобы принять участие в тестировании нужно зарегистрироваться по адресу https://facepay.mosmetro.ru/.

Напомним, что для использования "оплаты по лицу" проходить нужно через турникеты, где на полу есть круглый черный стикер. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция "Время ранних" действует и для тестировщиков Face Pay (проезд 23₽ вместо 46₽). В любой момент можно отказаться от участия в тестировании.