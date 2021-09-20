Три человека погибли в ДТП с автобусом под Тамбовом

Три человека погибли, девять пострадали при лобовом столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Тамбовской области.

Аварий произошла в 5.25 на 506 километре трассы Р-22 "Каспий". Микроавтобус Hyundai, в котором ехали в Москву вахтовики из Калмыкии, столкнулся с Honda Accord, где находилось семья из четырех человек.

- Два человека из Honda погибли на месте происшествия, третий пострадавший скончался в машине скорой помощи, - рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Одной из возможных причин аварии полицейские назвали плохую погоду: всю ночь лил дождь, утром на трассу лег туман.