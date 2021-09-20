В Москве на участках и в Сети не было серьезных нарушений на выборах

Выборы трех уровней, которые прошли в Москве, стали одними из самых честных за всю историю общественного наблюдения. К такому выводу пришел штаб, сформированный Общественной палатой для контроля за ходом голосования. В его работе приняли участие рекордное количество волонтеров - более 16 тысяч. Все 3,6 тысячи участков были под прицелом видеокамер, на них постоянно присутствовали представители партий, кандидатов и независимые эксперты. И в результате не зафиксировано ни одного серьезного нарушения.

Базировался Общественный штаб в одном из павильонов "Экспоцентра". Был он, как и положено, с видеоцентром, местами для группы разбора конфликтных ситуаций. На улице стояли микроавтобусы мобильных групп, которые при необходимости были готовы выехать на участки в любое время дня и ночи. Но причин для выездов не оказалось - ни круглосуточное дежурство возле мониторов, ни наблюдатели, работавшие непосредственно на участках, нарушений не нашли.

Специальная группа технических экспертов мониторила онлайн-выборы. Этот вид голосования выбрали более 2 миллионов горожан, и он же установил рекорд по явке. Только за первый день участие в дистанционном электронном голосовании приняли 1,3 миллиона москвичей. А на 20.00 воскресенья был установлен рекорд - бюллетени через интернет получили 96,5% зарегистрированных избирателей. Хотя голосовать онлайн можно было из любой точки мира, многие сотрудники и гости штаба предпочитали делать это в "Экспоцентре". В частности, так поступил мэр Сергей Собянин. Ознакомившись с работой наблюдателей и высоко оценив ее, он сказал: "В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента. На федеральных выборах в Государственную Думу оно применяется впервые. Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование показало себя технологически устойчивым и надежным".

В отличие от традиционного электронное голосование не останавливалось даже ночью. Поэтому система все время требовала к себе внимания. "Мы были готовы к любым вмешательствам, - сказал руководитель группы разработчиков системы Артем Костырко. - Было зафиксировано две DDOS-атаки, но обе были отбиты, никаких последствий для голосования они не повлекли. Все голоса москвичей сохранены и записаны в блокчейн". Узнать эти результаты можно было, только собрав так называемый ключ шифрования - программный код, разделенный на семь флешек. Их раздали на хранение известным общественным деятелям до 20.00 19 сентября. Уже после подписания номера в печать код снова был собран, и все узнали результаты электронного голосования.

Явка на онлайн-голосование к 20.00 воскресенья стала рекордной - 96,5 процента

Отказ ряда партий от электронного голосования, по мнению политолога Дмитрия Орлова, стал стратегической ошибкой, из-за которой они, по его мнению, могли потерять людей, "которые иначе голосуют, иначе мыслят, иначе живут". Столичные же власти, напротив, сделали все, чтобы как можно больше горожан привлечь к электронному голосованию, запустив вместе с бизнесом акцию "Миллион призов". Только за два первых дня ее победителями стали 212 тысяч человек. Третий розыгрыш пройдет 20 сентября утром в эфире "Москва-24". На кону в общей сложности - 21 квартира и 100 машин, а так же призовые баллы, которыми до 1 апреля 2022 года можно оплатить в магазинах-партнерах продукты, одежду, спорттовары и товары для дома и животных, а также поход в аптеку, ресторан или кафе. Одним из первых победителей акции, кстати, стал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он выиграл 10 тысяч баллов, которые пообещал передать в благотворительный фонд.

На обычные участки пришли, по последним данным на вечер воскресенья, порядка 1,2 миллиона избирателей. И оттуда ни одной серьезной жалобы ни от кандидатов, ни от голосующих не поступило, подчеркнула замглавы штаба Ольга Кириллова. В этом убедились и корреспонденты "РГ", побывав на ряде избирательных участков. На участке N 155 в Вадковском переулке председатель избирательной комиссии Дмитрий Бояринов рассказал: "Выборы у нас проходят спокойно, больше всего людей было в пятницу, многие приходили с утра перед работой. Около 100 человек прикрепились к нашему участку заранее, чтобы проголосовать не по месту прописки - они получают только один бюллетень со списком партий, за одномандатников они не могут проголосовать. Что касается среднего возраста избирателей, его трудно назвать: идут все - и пенсионеры, и молодые люди".

Пенсионерка Раиса Николаевна Васильева перенервничала и допустила ошибку - в бюллетене с перечислением партий поставила сразу две галочки. "Рассказала о своей ошибке, бюллетень при мне уничтожили и выдали новый, тогда я уже проголосовала как хотела", - поделилась она с "РГ". А вот молодой москвич по имени Михаил отдал голос без ошибок, но выбор делал практически накануне, посоветовавшись с родственниками. "Думал проголосовать онлайн, но пропустил срок регистрации, поэтому пришел сам", - рассказал он. На фоне отсутствия нарушений запоминающимся событием стал побег енота, с которым пришел на участок один из посетителей.