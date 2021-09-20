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20.09.2021 18:21
Рубрика: Общество

В Москве возложили цветы к памятнику Столыпину

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Ровно 110 лет назад, 18 сентября, премьер-министр России был убит в киевском театре. Почтить память одного из важнейших людей в истории страны у памятника Столыпину на площади Свободной России в минувшую субботу собрались писатели, депутаты, художники, театральные и общественные деятели.
Павел Пожигайло: Пять тысяч переводов со всей страны пришли на счет строительства памятника. Фото: Константин Завражин Павел Пожигайло: Пять тысяч переводов со всей страны пришли на счет строительства памятника. Фото: Константин Завражин
Павел Пожигайло: Пять тысяч переводов со всей страны пришли на счет строительства памятника. Фото: Константин Завражин

- Дата скорбная, но значимая, - говорил перед началом встречи писатель и драматург Святослав Рыбас, автор книги в серии ЖЗЛ о премьер-министре России. - Будь жив Столыпин и доведи он до конца аграрную реформу, Россия стала бы непобедимой.

Фото: Сергей Куксин
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Человек, смотрящий вперед, за горизонт - таким видел памятник один из авторов идеи его создания, президент Фонда изучения наследия Столыпина Павел Пожигайло. Такой бронзовый премьер-министр и стоит с 2012 года у Дома правительства.

- Пять тысяч переводов со всей страны пришли на счет строительства памятника, - говорил Пожигайло, открывший небольшой митинг перед возложением цветов, а скульпторы, авторы памятника, братья Плохоцкие рассказывали о тщательном изучении исторических источников в ходе работы.

Собравшиеся делились впечатлениями от встреч с наследием Столыпина. Президент Саратовского государственного технического университета Дмитрий Аяцков вспоминал, как в 1996-м, будучи губернатором Саратовской области, ставил бюст в селе Столыпино. При участии директора лермонтовского центра в Середниково и председателя Общественного совета при минкультуры Михаила Лермонтова в Середникове открыта мемориальная комната Столыпина.

- Столыпин интересен тем, что хотел соединить идеи солидарности общества и реальной экономики, - считает худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков. Драма Святослава Рыбаса о Столыпине "У премьер-министра мало друзей" идет в театре с аншлагами.

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