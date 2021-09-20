В столице заработали порядка 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью - возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно", - рассказала она.

Мобильные пункты будут работать по будням с 08:00 до 20:00, по субботам - с 09:00 до 18:00, по воскресеньям - с 09:00 до 16:00. Прививку сделать может любой совершеннолетний желающий независимо от места регистрации. Для вакцинации необходим паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.

Прививают в столице отечественными вакцинами. Все они инактивированы, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Вакцины, которые применяют в России, прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями.