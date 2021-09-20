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20.09.2021 09:29
Рубрика: Власть

Вячеслав Гладков победил на выборах белгородского губернатора

Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Фото: Антон Вергун/РИА Новости Фото: Антон Вергун/РИА Новости
Фото: Антон Вергун/РИА Новости

По итогам обработки всех избирательных бюллетеней на выборах губернатора Белгородской области с результатом в 78,79 процента голосов побеждает выдвинутый партией "Единая Россия" Вячеслав Гладков, назначенный временно исполняющим обязанности главы региона в ноябре минувшего года.

Врио главы Белгородской области Гладков набирает 78,55% голосов

На выборах с ним соперничали еще четыре претендента на губернаторский пост. Как сообщили в облизбиркоме, выдвинутый КПРФ Кирилл Скачко набрал 9,94 процента голосов, представитель "Справедливой России" Юрий Осетров - 3,77 процента, кандидат от ЛДПР Евгений Дремов - 2,91 процента, а представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Абельмазов - 2,9 процента.

Вячеслав Гладков родился в Пензенской области в 1969 году. В Санкт-Петербургском университете экономики и финансов получил образование экономиста, после чего окончил Пензенский госуниверситет по специальности "муниципальное управление", а затем стал "магистром менеджмента" после обучения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Свыше 16 лет возглавлял администрацию города Заречного Пензенской области. В 2016 году занял пост заместителя губернатора - председателя Правительства города Севастополя. В 2018 был назначен заместителем председателя правительства, руководителем аппарата Правительства Ставропольского края. В 2020 году стал временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

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