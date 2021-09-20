Впервые в Москве готовятся к открытию сразу десять станций

Все три дня, в течение которых в столице шли выборы в Госдуму, в двух округах еще и депутатов Мосгордуму, а в Щукино также муниципальных депутатов, стали для города еще и днями открытий. На ВДНХ после реставрации мэр Москвы Сергей Собянин открыл целый ряд павильонов, на площади Павелецкого вокзала, которую годами уродовал гигантский котлован, открылся ландшафтный парк. Но самым значимым событием, пожалуй, стал технический пуск четырех станций Большого кольца метро: трех новых - "Зюзино", "Воронцовской", "Новаторской" и одной после реконструкции - "Каховской".

Технический пуск - это когда поезд следует без пассажиров, проверяя работу автоматики, телемеханики и управления движением, а также устройства тяговой сети и радиоуправления. Все эти работы в подземке ведутся не только на этих четырех станциях. За последнюю неделю технический пуск был проведен еще дважды - на участках в каждом по три станции. Таким образом, сейчас идет проверка 20 километров Большой Кольцевой линии. "Мы открываем в ближайшее время уже для пассажиров станции, которые сегодня обкатываем, - сказал Собянин. - Это 10 новых станций, которые откроются одновременно. Когда это произойдет? В ноябре, может быть, чуть раньше".

Глава города подчеркнул, что открытие сразу десяти станций - технически сложная операция. Такого в истории столичного метро еще не было. С началом эксплуатации этого участка количество действующих станций на БКЛ увеличится с 12 до 22. Всего же на 70-километровом кольце расположена 31 станция. Таким образом, уже в этом году заработает две трети станций. Остальные планируется ввести в строй в 2022-м или в самом начале 2023 года - сейчас готовность БКЛ оценивается на 88 процентов. С пуском Большого кольца в шаговой доступности от дома получат 3 миллиона москвичей из 34 районов города.

Большая кольцевая линия готова на 88 процентов

Закончился в эти дни и самый большой "долгострой" Москвы - на площади Павелецкого вокзала. Открывая на его месте ландшафтный парк, Собянин напомнил: "На протяжении многих лет здесь была яма, на которую жители жаловались абсолютно законно, обращая внимание, что с этим безобразием нужно заканчивать". Территорию нынешнего парка власти несколько лет назад изъяли у владельцев. Они получили ее еще в конце XX века под строительство ТРЦ с паркингом. К работам приступили в 2002-2003 годах, но затем между собственниками возникли проблемы. В 2010-х стройка была приостановлена. При участии нового инвестора была разработана другая концепция. В соответствии с ней сейчас возведен пятиэтажный подземный многофункциональный комплекс с ТЦ и паркингом. Пока в строй введена первая очередь проекта, вторую планируют запустить в ближайшее время.