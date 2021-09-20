Врио главы Белгородской области Гладков набирает 78,55% голосов

Действующий врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует на выборах главы региона после обработки 33% протоколов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областной избирком, на данный момент Гладков, выдвинутый региональным отделением "Единой России" набирает 78,55% голосов.

Всего на пост главы региона претендуют пять кандидатов. На втором месте располагается Кирилл Скачко от КПРФ - 9,87%. На третьем - Юрий Осетров от партии "Справедливая Россия - За правду" с результатом в 3,94%. Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Абельмазов набирает 3,02%. Представитель ЛДПР Евгений Дремов на пятой позиции - 2,85% голосов.

На момент 18.00 воскресенья, 19 сентября, в регионе проголосовали более 670 тысяч человек - почти 55% от числа зарегистрированных избирателей.