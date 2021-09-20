МегаФон запустил мультиподписку на популярные сервисы

Новости

Путин не будет участвовать в саммите по борьбе с коронавирусом 13:12
Опубликованы итоги голосования в Брянской, Рязанской и Тульской областях 13:04
Мосгортранс подал иск к блогеру Эдварду Билу 13:02
МЧС открыло горячую линию после стрельбы в Перми 12:57
На водопаде в Приморье погиб турист 12:55
В Минске собираются издать энциклопедию Якуба Коласа 12:54
В ГРЧЦ раскрыли детали новой системы мониторинга Сети 12:50
Сергей Гармаш сыграет непривычного крокодила Гену в фильме о Чебурашке 12:47
В ОП РФ оценили выборы в Госдуму на соответствие "золотому" стандарту 12:43
Эксперт оценил, когда снизятся цены на гречку 12:29
Матч ЦСКА - "Спартак" начнется с минуты молчания в память о трагедии в Перми 12:16
В Пермском крае после стрельбы отменили занятия в школах и колледжах 12:13
Сенатор: Нужно поднять вопрос об ответственности соцсетей после стрельбы в Перми 12:09
Власти Перми окажут помощь семьям погибших после стрельбы в вузе 12:01
Краснов взял под личный контроль дело о стрельбе в университете Перми 12:00
Оперштаб: в Москве выявлено 2 469 новых случаев COVID-19 11:57
На Колыме определили лидирующую партию на выборах в Госдуму 11:35
Голикова: Генные технологии помогут найти лекарство от тяжелых болезней 11:35
СК проверит все нарушения на выборах 11:30
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М" 11:27
Хоккеист "Детройта" Макайзек потерял сознание во время матча 11:11
Китай запустил на орбиту грузовик для строящейся космической станции 11:11
Мишустин поручил Мурашко и Фалькову вылететь в Пермь после стрельбы в вузе 11:11
На Москве-реке углубили и очистили дно возле 32 причалов 11:10
В России появится новая система поиска запрещенного контента в Сети 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
20.09.2021 12:46

МегаФон запустил мультиподписку на популярные сервисы

МегаФон объединил самые востребованные цифровые продукты в единую мультиподписку "МегаФон Плюс". Впервые в одном предложении появились два крупных игрока из одного сегмента - онлайн-кинотеатры IVI и START, а также крупнейший книжный сервис MyBook и музыкальное приложение СберЗвук. Пользователи получат доступ к четырем сервисам с выгодой более 60%.
Фото: ПАО "Мегафон" Фото: ПАО "Мегафон"
Фото: ПАО "Мегафон"

МегаФон на основе анализа больших данных изучил предпочтения абонентов в ключевых категориях - онлайн-видео, музыка и книги. Сервисы, занимающие лидерские позиции в своих сегментах, стали партнерами в "МегаФон Плюс".

Новый продукт включает подписку на крупнейший российский онлайн-кинотеатр IVI, активно растущий видеосервис с собственным оригинальным контентом START, крупнейший в России книжный сервис по подписке MyBook, входящий в группу компаний "ЛитРес", и аудиосервис СберЗвук.

"Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров "МегаФон Плюс" - это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов - возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой", - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Наличие в подписке сразу нескольких топ-партнеров, одинаково востребованных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с периодом выхода новинок. Наличие двух ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

"МегаФон Плюс" предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 рублей в месяц, что позволит экономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия каждого пользователя составит более 8 тыс. рублей. Подписка "МегаФон Плюс" доступна абонентам всех операторов связи.

Подключить "МегаФон Плюс" можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.

Материал подготовлен ПАО "Мегафон"

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток Компании Региональные пресс-релизы ДФО

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Путин поручил помочь пострадавшим и родственникам погибших в трагедии в Перми
ФАС предложила пересмотреть правила страхования заемщиков
МВД: Полиция не допустила нарушений общественного порядка во время выборов
Франция намерена заблокировать переговоры ЕС с Австралией о свободной торговле