На Чукотке "Единая Россия" одержала победу на выборах в Госдуму

При подсчете 100 процентов протоколов на избирательных участках Чукотского автономного округа "Единая Россия"на выборах в Государственную думу набрала 46,14% голосов, сообщается на сайте правительства округа.

На втором месте ЛДПР с 15,16%, за КПРФ проголосовали 12,49% избирателей. Четвертое место заняла "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 6,26%. Пятое - у политической партии "Новые люди", за которую отдали свои голоса 5% жителей Чукотки, пришедших на выборы.

По одномандатному округу на выборах в Госдуму избиратели Чукотки проголосовали за Елену Автюхову - кандидата от партии "Единая Россия". За нее проголосовали 37% избирателей, сообщили "РГ" в окружном избиркоме.

Явка в Чукотском автономном округе составила 60,43 процента. Своим избирательным правом воспользовались 18 555 человек. Голосование проходило в этом году с 17 по 19 сентября.