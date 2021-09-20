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20.09.2021 08:36
Рубрика: Общество

На Чукотке увеличили выплаты за вакцинацию от COVID-19

Текст: Александр Филимоненко

Размер выплаты жителям автономного округа за вакцинацию от коронавируса увеличили на тысячу рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Чукотского АО.

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"Размер поощрительной компенсации за вакцинацию составлял две тысячи рублей, сейчас - три тысячи. Получить ее могут все граждане старше 50 лет, даже если они не зарегистрированы на территории округа", - сказала глава департамента Надежда Ищенко.

Кроме пожилых людей, на выплату теперь вправе претендовать совершеннолетние чукотцы, проживающие в сельской местности. Северяне смогут это сделать до 31 октября.

На Чукотке полностью прошли вакцинацию от COVID-19 более 20 тысяч человек.

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