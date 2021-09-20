На Чукотке увеличили выплаты за вакцинацию от COVID-19

Размер выплаты жителям автономного округа за вакцинацию от коронавируса увеличили на тысячу рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Чукотского АО.

"Размер поощрительной компенсации за вакцинацию составлял две тысячи рублей, сейчас - три тысячи. Получить ее могут все граждане старше 50 лет, даже если они не зарегистрированы на территории округа", - сказала глава департамента Надежда Ищенко.

Кроме пожилых людей, на выплату теперь вправе претендовать совершеннолетние чукотцы, проживающие в сельской местности. Северяне смогут это сделать до 31 октября.

На Чукотке полностью прошли вакцинацию от COVID-19 более 20 тысяч человек.