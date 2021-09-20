На водопаде в Приморье погиб турист

Правоохранители уточняют причину гибели человека в Ольгинском районе Приморского края, сообщает сегодня региональный главк Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 сентября. Группа туристов разбила лагерь неподалеку от водопада "Дивный" на реке Милоградовка и расположилась на отдых. После захода солнца один из отдыхающих отправился к водопаду мыть арбуз и пропал. Через два дня тело туриста нашли в реке.

СК организовал проверку. Как полагают сыщики, мужчина оступился, ударился головой о камень и утонул.