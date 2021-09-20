На выборах в Госдуму на Камчатке победила "Единая Россия"

По результатам обработки 100 процентов голосов на выборах в Государственную Думу с результатом 34,75% лидирует "Единая Россия", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального избиркома.

По словам председателя краевой избирательной комиссии Инги Ирининой, на втором месте КПРФ, которая набрала 23,87%, на третьем - ЛДПР с результатом 11,66% голосов избирателей.

"Примечательно, что на четвертом месте находится новая для нас политическая партия "Новые люди" - 8,75%", - отметила она.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, явка на выборах составила 42,62%. Так же в своем обращении, опубликованном в официальном аккаунте правительства Камчатского края в Instagram, он отметил, что по результатам голосования партия "Единая Россия" "сформирует основное большинство в Законодательном Собрании края".