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20.09.2021 05:57
Рубрика: Власть

На выборах в Госдуму на Камчатке победила "Единая Россия"

Текст: Анна Бондаренко

По результатам обработки 100 процентов голосов на выборах в Государственную Думу с результатом 34,75% лидирует "Единая Россия", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регионального избиркома.

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По словам председателя краевой избирательной комиссии Инги Ирининой, на втором месте КПРФ, которая набрала 23,87%, на третьем - ЛДПР с результатом 11,66% голосов избирателей.

"Примечательно, что на четвертом месте находится новая для нас политическая партия "Новые люди" - 8,75%", - отметила она.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, явка на выборах составила 42,62%. Так же в своем обращении, опубликованном в официальном аккаунте правительства Камчатского края в Instagram, он отметил, что по результатам голосования партия "Единая Россия" "сформирует основное большинство в Законодательном Собрании края".

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