В Бурятии на выборах в Госдуму побеждает "Единая Россия"

В Бурятии после подсчета 99% бюллетеней "Единая Россия" получает более 45% голосов избирателей, передает ТАСС со ссылкой на главу избирательной комиссии республики Александра Акчурина.

На втором месте расположилась КПРФ, которую поддержали 26,73% жителей, третьими идут "Новые люди" с 11,22%. За ЛДПР проголосовали 5,73% жителей республики. Остальным партиям не удалось преодолеть пятипроцентный порог.

По одномандатному округу также лидирует кандидат от "Единой России" Вячеслав Дамдинцурунов, набравший 37,43% голосов избирателей. Представителя КПРФ Баира Цыренова поддержали 19,38% жителей, пришедших на участки. На третьем месте - кандидат от "зеленых" Сергей Зверев с 7,46% голосов.

Как добавил Акчурин, в трехдневном голосовании приняли участие почти 45% избирателей.