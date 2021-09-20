В ЕАО "Единая Россия" набрала свыше 50% голосов на выборах в Госдуму

В Еврейской автономии завершили обработку избирательных бюллетеней. На выборах в Госдуму уверенную победу одержала "Единая Россия", за которую проголосовали 51,86% жителей области, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ЦИК РФ.

КПРФ держится на втором месте с 19,04% голосов, за ней идут ЛДПР (9,28%), Партия прямой демократии (5,93%) и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (5,5%). Остальные партии не смогли перешагнуть пятипроцентный барьер.

Напомним, что помимо депутатов Госдумы в ЕАО выбирали парламентариев местного заксобрания. На 19 мандатов депутатов претендуют 167 человек, из которых 33 - в девяти одномандатных округах. По предварительным подсчетам, "Единая Россия" лидирует во всех округах.

По данным областного избиркома, явка на выборы в Госдуму составила 63,44%, на выборы депутатов заксобрания - 54,38%.