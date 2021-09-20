В Хабаровске установили стелу в честь подвигов народов Севера

На уссурийском бульваре в Хабаровске поднялась стела, увенчанная фигурой тигра. Так в городе почтили подвиг коренных малочисленных народов Севера (КМНС) во время Второй мировой войны.

Прирожденные следопыты и охотники, дальневосточники на фронте становились первоклассными снайперами и разведчиками. Более двух тысяч представителей коренных народов Севера были награждены орденами и медалями. В память об их подвиге и установлена стела. Колонна символизирует священный столб, используемый в монументальной скульптуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории края. Стелу украшают орнаменты эвенков и эвенов, нанайцев, негидальцев, орочей, нивхов и многих других народностей.