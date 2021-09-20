В Якутии обнародовали итоги выборов в Госдуму

В Якутии завершился подсчет голосов избирателей на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Победу одержала КПРФ, набравшая 35,15%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Евгения Федорова.

За "Единую Россию" проголосовали 33,22% избирателей. Следом идут "Новые люди" (9,87%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (8,19%) и ЛДПР (5,14%).

По Якутскому одномандатному избирательному округу № 24 лидирует также кандидат от КПРФ Петр Аммосов, его поддержали 21,61% избирателей. За единоросса Петра Черкашина отдали голоса 20,07% жителей, у представителя партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Федота Тумусова - 19,55%.

Как отметил Федоров, в эти три дня, что длилось голосование, якутяне показали довольно высокую явку - 51,23%. На участки пришли 337 758 жителей.