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20.09.2021 06:52
Рубрика: Происшествия

В Приамурье ввели особый противопожарный режим

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области с 20 сентября введен особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал губернатор Василий Орлов.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Теперь на территории региона действует ограничение на посещение лесов, вне закона сжигание любого мусора на дачных участках, запрещены любые работы с использованием огня. Главам муниципалитетов рекомендовано создать оперативные штабы, усилить патрулирование, обеспечить население средствами пожаротушения, привести в готовность пожарную технику. Вокруг населенных пунктов предстоит создать или восстановить защитные противопожарные и минерализованные полосы, убрать сухую растительность.

Сейчас в области лесных пожаров не зафиксировано. Тем не менее над Белогорским и Ромненским муниципальными округами, Бурейским и Ромненским районами самолеты Ан-2 выполняют патрулирование.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима карается штрафом в размере от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 20 до 40 тысяч, юридическим - от 300 до 500 тысяч рублей. При возникновении лесного пожара наказание для нарушителя возрастает: для граждан - до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч, для юридических - до миллиона рублей. А в случае причинения ущерба лесному фонду может наступить и уголовная ответственность с большими штрафами и даже лишением свободы.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Лесные пожары

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