В Приамурье ввели особый противопожарный режим

В Амурской области с 20 сентября введен особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал губернатор Василий Орлов.

Теперь на территории региона действует ограничение на посещение лесов, вне закона сжигание любого мусора на дачных участках, запрещены любые работы с использованием огня. Главам муниципалитетов рекомендовано создать оперативные штабы, усилить патрулирование, обеспечить население средствами пожаротушения, привести в готовность пожарную технику. Вокруг населенных пунктов предстоит создать или восстановить защитные противопожарные и минерализованные полосы, убрать сухую растительность.

Сейчас в области лесных пожаров не зафиксировано. Тем не менее над Белогорским и Ромненским муниципальными округами, Бурейским и Ромненским районами самолеты Ан-2 выполняют патрулирование.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима карается штрафом в размере от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 20 до 40 тысяч, юридическим - от 300 до 500 тысяч рублей. При возникновении лесного пожара наказание для нарушителя возрастает: для граждан - до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч, для юридических - до миллиона рублей. А в случае причинения ущерба лесному фонду может наступить и уголовная ответственность с большими штрафами и даже лишением свободы.