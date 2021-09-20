В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Синоптики объявили штормовое предупреждение на всей территории Приморья с 21 по 23 сентября. Об этом сообщается на сайте Примгидромета. На край надвигается мощный циклон, который принесет сильные дожди.

"Наиболее интенсивные осадки прогнозируются вечером 21 сентября, ночью и утром 22-го: на большей территории пройдут сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные (с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее) дожди", - говорится в сообщении.

Ливни будут сопровождаться усилением ветра до 20 метров в секунду, на юге края они могут достигнуть штормовых значений. Синоптики прогнозируют сильное волнение моря, подъем уровня воды в реках до одного метра, в том числе в верховьях рек бассейна Уссури. Однако, учитывая их низкую водность из-за засухи, сильного паводка не ожидается, но подтопления низменных мест возможны.