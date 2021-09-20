Алексей Русских набирает 83% голосов на выборах в Ульяновской области

В Ульяновской области на губернаторских выборах при подсчете голосов на 6.30 утра в понедельник лидирует ранее назначенный президентом врио губернатора член КПРФ Алексей Русских, сообщили в региональном избиркоме.

По состоянию на 6.30 утра избирком Ульяновской области обработал 96,3% бюллетеней губернаторских выборов. Побеждает врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских - коммунист набрал 83,4% голосов. На втором месте - Геннадий Бударин от "Зеленых" (5,43%), далее идет Сергей Маринин (4,7%). За Светлану Гореву от "Новых людей" проголосовали 4,43% избирателей.

Напомним, 8 апреля о своей отставке объявил ульяновский губернатор Сергей Морозов. Временно исполнять обязанности губернатора был назначен сенатор от Подмосковья член КПРФ Алексей Русских, который сразу же объявил о намерении участвовать в губернаторских выборах.