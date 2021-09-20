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20.09.2021 13:27
Рубрика: Власть

Артем Здунов побеждает на выборах главы Мордовии

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

На выборах в Мордовии побеждает действующий врио главы региона Артем Здунов. Как сообщил ЦИК России, после обработки 94,22 процентов протоколов представитель "Единой России" набрал 78,5 процента голосов.

Фото: Николай Гагарин
В Мордовии на выборах проголосовали 56,98 процента избирателей

По данным республиканского избиркома, его ближайший конкурент - коммунист Дмитрий Кузякин - заручился поддержкой 11,44 процента голосов избирателей. Третий результат - 6,17 процента - у представителя ЛДПР Евгения Тюрина. За кандидата от Партии пенсионеров Александра Лемкина отдано 2,65 процента голосов.

Напомним, что Артем Здунов был назначен на пост врио главы Мордовии 18 ноября 2020 года.

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