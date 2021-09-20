Артем Здунов побеждает на выборах главы Мордовии

На выборах в Мордовии побеждает действующий врио главы региона Артем Здунов. Как сообщил ЦИК России, после обработки 94,22 процентов протоколов представитель "Единой России" набрал 78,5 процента голосов.

По данным республиканского избиркома, его ближайший конкурент - коммунист Дмитрий Кузякин - заручился поддержкой 11,44 процента голосов избирателей. Третий результат - 6,17 процента - у представителя ЛДПР Евгения Тюрина. За кандидата от Партии пенсионеров Александра Лемкина отдано 2,65 процента голосов.

Напомним, что Артем Здунов был назначен на пост врио главы Мордовии 18 ноября 2020 года.