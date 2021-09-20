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20.09.2021 21:27
Рубрика: Происшествия

Фальков: Очные занятия в Пермском университете возобновятся через неделю

Текст: Мария Агранович

Пермский госуниверситет, где в понедельник произошло вооруженное нападение, вернется к обычному режиму работы после окончания следственных действий, то есть примерно через неделю. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Сейчас все занятия переведены в дистанционный формат.

Фото: пресс-служба "Ельцин центра"
На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми

"Это решение - вынужденная мера, там идут следственные действия, и в таких условиях переход на дистант - вполне очевидная мера, - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". - Как только ситуация в течение недели будет понятна, будет принято решение о возврате к занятиям в традиционной форме".

На сайте вуза и в соцсетях уже размещено объявление о том, что территория кампуса закрыта.

"До конца недели в университете отменяются все занятия и мероприятия. Сотрудники переводятся на дистанционный режим работы. Первый учебный день предварительно будет 27 сентября", - говорится в сообщении.

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