МЧС открыло горячую линию после стрельбы в Перми

МЧС России открыло горячую линию после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где погибли восемь человек.

"На базе Главного управления МЧС России по Пермскому краю открыта горячая линия +7(342) 258-40-02" - сообщили в пресс-службе ведомства.

На телефон могут звонить не только жители региона, но и люди из любого уголка страны. У погибших могли быть родственники за пределами края.

Напомним, сегодня 8 человек погибли из-за стрельбы, которую устроил один из студентов. Нападавший задержан.