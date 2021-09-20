В СК сообщили о восьми погибших при стрельбе в университете в Перми

В Следственном комитете России сообщили последние данные о числе жертв ЧП, связанном со стрельбой в университете в Перми. При этом о количестве раненых в СК пока ничего не говорят.

По официальной информации, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибли, несколько пострадали.

"Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", - заметили в СКР.

В настоящее время кампус оцеплен сотрудниками полиции. Информация о гибели преступника не подтверждается. В СК говорят о тяжелом ранении стрелявшего.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России для оказания практической помощи в расследовании.