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20.09.2021 11:20
Рубрика: Происшествия

В СК сообщили о восьми погибших при стрельбе в университете в Перми

Текст: Наталья Козлова, Алексей Трапезников
В Следственном комитете России сообщили последние данные о числе жертв ЧП, связанном со стрельбой в университете в Перми. При этом о количестве раненых в СК пока ничего не говорят.

По официальной информации, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибли, несколько пострадали.

Фото: vk.com/vikiperm
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"Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", - заметили в СКР.

В настоящее время кампус оцеплен сотрудниками полиции. Информация о гибели преступника не подтверждается. В СК говорят о тяжелом ранении стрелявшего.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России для оказания практической помощи в расследовании.

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