Полиция задержала напавшего с оружием на студентов университета в Перми

В МВД России подтвердили информацию о стрельбе на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Об этом сообщает портал МВД-медиа.

Сообщается, что информация о стрельбе в вузе и прыгающих из окон студентах поступила на телефон дежурной части. "По предварительной информации, имеются погибшие и раненые", - сообщили в полиции, не уточнив точное число жертв и пострадавших.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. "В результате проведенной спецоперации нападавший был задержан сотрудниками полиции", - заключили в МВД России.

Ранее о ЧП в пермском университете сообщил присутствующий неподалеку корреспондент "РГ". По его данным, к настоящему времени выявлено двое тяжело раненых. На месте работают сотрудники полиции. Прибыли машины срочной реанимационной помощи. В корпусах вуза звучит сигнал тревоги.

Пресс-служба вуза в своих соцсетях призывает всех по возможности срочно покинуть территорию учебного заведения. Сотрудников университета просят не выходить из учебных корпусов и не выглядывать в окна.