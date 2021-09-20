Мишустин поручил Мурашко и Фалькову вылететь в Пермь после стрельбы в вузе

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в местном вузе, сообщил официальный Telegram-канал правительства.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете студент открыл стрельбу по окружающим. По информации регионального Минздрава, в результате происшествия есть погибшие и раненые.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о задержании стрелявшего, он ранен, его личность установлена.