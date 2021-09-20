На выборах губернатора Ульяновской области победил Алексей Русских

В региональном избиркоме озвучили предварительные результаты голосования в Ульяновской области. Как сообщили "РГ" в областной избирательной комиссии, к 10 утра 20 сентября в регионе обработано 100 процентов бюллетеней избирателей.

На выборах губернатора Ульяновской области победил врио главы региона Алексей Русских, за которого проголосовали 83,16% избирателей.

По результатам голосования по партийным спискам за кандидатов в депутаты Госдумы "Единая Россия" набрала 39,3% голосов, КПРФ - 33,14%, ЛДПР - 7,4%, "Новые люди" - 5,36%, "Справедливая Россия" - 5%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Результаты голосования за кандидатов в депутаты Госдумы по 187 одномандатному округу: Владимир Кононов ("Единая Россия") - 28,91%; Виталий Кузин (КПРФ) - 24,14%.

Результаты голосования по 188 одномандатному округу: Владислав Третьяк ("Единая Россия") - 47,84%; Айрат Гибатдинов (КПРФ) - 19,47%.

В избиркоме обратили внимание на то, что это предварительные итоги голосования. Официальными они будут признаны после проведения заседания Избирательной комиссии Ульяновской области, которое запланировано на 21 сентября.