Обезвредивших студента с ружьем сотрудников ДПС представят к госнаградам

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представит к наградам двоих сотрудников пермского подразделения ДПС, которые обезвредили сегодня студента, устроившего стрельбу в университете в Перми. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, министр принял решение внести президенту РФ представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми. Речь идет о сотрудниках, отличившихся при задержании вооруженного преступника, уточнила представитель МВД России.

Волк отметила, что в экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали "решительно, грамотно и слаженно". "Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему", - сообщили в МВД. Это позволило, по ее словам, предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв.

Напомним, сегодня в Перми первокурсник устроил пальбу из ружья по студентам, преподавателям и охране вуза. 6 человек погибли от огнестрельных ранений, более 20 были ранены. Прибывший первым по вызову сотрудник местного подразделения ДПС младший лейтенант Константин Калинин ответным огнем ранил подозреваемого. В настоящее время преступник в тяжелом состоянии находится в медучреждении. Другой полицейский Владимир Макаров в это время обеспечивал эвакуацию студентов и персонала из корпуса вуза.