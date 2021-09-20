В СК сообщили о 28 пострадавших в ходе стрельбы в Пермском университете

Речь о тех, кому понадобилась медицинская помощь. Отмечается, что часть из них госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Ранее сообщалось о восьми погибших. При этом в СК не скрывают, что цифры еще могут измениться. Не подтверждаются и слухи, что стрелявший погиб.

- Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение, - уточняют в ведомстве.

Сейчас следователи собирают информацию об этом человеке. Уже точно установлено, что ружье он приобрел в мае этого года.

На месте преступления идут оперативно-следственные мероприятия. Следователи приступили к осмотру места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Также на место уже отправлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК России для оказания практической помощи в расследовании.