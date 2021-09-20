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20.09.2021 12:28
Рубрика: Происшествия

В Уфе сотрудника вуза задержали при получении взятки 7,3 млн рублей

Текст: Айгуль Камаева

40-летний заместитель главного инженера инженерно-технического управления одного из университетов Уфы стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

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Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, директор строительной фирмы обратился в полицию с заявлением о вымогательстве взятки. Мужчина сообщил, что его предприятие заключило с одним из уфимских вузов несколько договоров по капитальному и текущему ремонту корпусов и зданий университета на общую сумму около 44 миллионов рублей. Но потом замглавного инженера вуза обратился к директору стройфирмы и потребовал у него взятку более 7,3 миллиона рублей за оказание содействия в подписании актов выполненных работ, а в случае отказа пригрозил расторжением договоров.

Посредника взятки полицейские задержали непосредственно при передаче денег (около миллиона рублей) на парковке возле торгово-развлекательного комплекса в Уфе. Работника вуза "взяли" в рабочем кабинете.

Как уточнили в региональном следкоме, сотруднику вуза предъявлено обвинение, но вину он не признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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