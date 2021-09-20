В Уфе во время пожара погибла девятилетняя девочка

В садовом товариществе в пределах Уфы во время пожара в доме погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в садовом товариществе "Ольховое" села Федоровка Калининского района Уфы поступило спасателям в 10.10 по местному времени. Горел садовый деревянный жилой дом и веранда. В какой-то момент обрушилась кровля. Пожарные локализовали огонь в 10.37, а через несколько минут ликвидировали открытое горение.

Известно, что в этом доме жила многодетная семья. Отец в это время был на работе. Мама и четверо детей успели эвакуироваться, но один из них - 15-летний мальчик получил сильные ожоги, пытаясь спасти свою младшую сестру. Он сейчас в больнице. Тело девочки нашли в ходе тушения пожара.

Уточняется, что во время пожара в доме, где жила семья, сработал пожарный извещатель.

Как сообщили в региональном управлении СКР, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".