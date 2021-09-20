Володин побеждает на выборах в Госдуму в своем округе с результатом 72,11%

По данным Центризбиркома, председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин одерживает победу на выборах в Госдуму в Саратовском одномандатном округе №163.

О таком результате стало известно по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Володин набирает 72,11% голосов, на втором месте с 16,03% кандидат от КПРФ Александр Анидалов, третьим идет кандидат Дмитрий Пьяных (ЛДПР), его результат - 2,49%.

Комментируя результаты представителей "Единой России" в целом, Володин отметил, что они обусловлены поддержкой главы государства. А также тем, насколько эффективно реализуются инициативы президента на местах.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" по результатам обработки 95,05% итоговых протоколов набирает 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.