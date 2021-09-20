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20.09.2021 13:45
Рубрика: Общество

Вузы-участники Евразийского НОЦ взяли курс на "Приоритет- 2030"

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) и Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) представили программы своего развития до 2030 года комиссии Минобрнауки России под председательством министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Программа УГНТУ включает ответы на вызовы, связанные с ростом затрат на добычу, транспорт и переработку энергоресурсов, нарастанием экологических проблем. Представленная концепция поможет нефтяному университету решить технологические проблемы не только ключевых компаний-партнеров, но и предприятий всего региона.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ
Евразийский НОЦ изменит научное позиционирование Башкортостана

Как отметил ректор УГНТУ Олег Баулин, задел уже создан - сформированы консорциумы и развиваются инфраструктурные площадки. В частности, власти республики готовы передать университету центр прототипирования в области нефтехимии. В этом году начнет работать научно-образовательный центр "Роснефть-УГНТУ".

- От уникальных единичных программ с партнерами мы переходим к большому образовательному проекту, - сообщил Олег Баулин. - Университет станет законодателем стандартов политехнического образования в нефтегазе, в нефтегазохимии и урбанистике.

Также нефтяной вуз инициировал создание консорциума сетевого энергетического университета. Он будет главным инструментом тиражирования лучших практик для 25 тысяч студентов, обучающихся по единому евразийскому стандарту инженера опережающих технологий.

Советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки Руслан Казыханов уточнил, что целевая модель вуза связана с двуядерной концепцией "большого" университета Евразийского НОЦ мирового уровня, в которой УГНТУ является центром политехнического образования.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Инновационный путь развития выбрал и Башкирский государственный медицинский университет.

- Стратегической целью является трансформация в международный университет, производящий новые медицинские знания, технологии, биомедицинские продукты и обеспечивающий здравоохранение региона и России высококвалифицированными кадрами, - подчеркнул ректор БГМУ Валентин Павлов.

Фото: Пресс-служба правительства РБ
Проекты по направлениям Евразийского НОЦ профинансируют из бюджета

Инновационная модель университета Life Science 4.0 предполагает наличие собственных подразделений фундаментальной и трансляционной науки, производственной базы с широкой кооперацией с ведущими российскими и международными партнерами.

Движение в этом направлении началось. Идет реорганизация БГМУ путем присоединения Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Минздрава России и Уфимского НИИ глазных болезней, что непосредственным образом повлияет на экономику не только республики, но и страны.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр здравоохранения РБ Максим Забелин отметил, что формирование международного офтальмологического кластера обеспечит рост числа научных сотрудников, публикационной активности и привлечет иностранных пациентов. Это будет способствовать развитию международного медицинского туризма в республике.

Кроме того, создаваемый в БГМУ институт фармации позволит перейти от стадии экспериментальных препаратов к импортозамещению лекарственных средств и внедрению технологий их производства в деятельность фармацевтических предприятий, в том числе локализованных в Башкортостане.

Участие БГМУ в программе "Приоритет-2030" обеспечит не только подготовку высококвалифицированных медицинских кадров, способных ответить на вызовы XXI века, но и глобальное влияние на медицинское образование и здравоохранение всего Евразийского пространства.

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