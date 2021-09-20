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20.09.2021 14:28
Рубрика: Общество

Новосибирские кардиохирурги первыми в мире выполнили сложную операцию

Текст: Никита Зайков
Уникальную малотравматическую операцию на сердце провели хирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Мешалкина. Как сообщили в пресс-центре новосибирской клиники, это был первый в мировой практике случай одномоментного клапаносохраняющего вмешательства на двустворчатом аортальном клапане с замещением патологически расширенной части аорты через мини-доступ в межреберном промежутке размером 6,5 сантиметра.
Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина

В норме у аортального клапана три створки, они обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту. Двустворчатый аортальный клапан - один из самых распространенных пороков сердца, он во многих случаях не требует операции. Однако когда он становится причиной нарушения тока крови, вмешательства становится необходимым. Именно такой случай был диагностирован у 36-летнего пациента, который поступил в НМИЦ им. Мешалкина с диагнозом недостаточности двустворчатого аортального клапана сердца.

Фото: iStock
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Неполное смыкание его створок привело к обратному току крови из аорты в левый желудочек, из-за чего последний значительно увеличился в размерах. Это могло привести к дисфункции желудочка сердца мужчины. Но помимо этого, у больного наблюдалось и расширение восходящего отдела аорты.

Хирурги старались сделать все возможное, чтобы после операции не изменилось качество жизни молодого пациента. Для этого необходимо было избежать антикоагулянтной терапии, которая назначается при протезировании клапана сердца. Для этого медики решили провести реконструктивную операцию и устранить провисание обеих створок клапана.

Несколькими швами новосибирские кардиохирурги собрали их свободные края и сузили диаметр фиброзного кольца до нормальных значений. Вместе с этим они провели и операцию Дэвида, в ходе которой сосудистым протезом замещается аневризматически расширенная часть аорты, при этом сохраняется собственный аортальный клапан. По-своему в проведении операции помогли результаты компьютерной томографии, которая показала, что аорта у пациента смещена вправо.

- Эта анатомическая особенность предоставила возможность избежать частичной стернотомии (рассечения грудины), сохранив ее целостность, и выполнить весь объем вмешательства через доступ во втором межреберном промежутке по передней поверхности грудной клетки, - подчеркивает директор института патологии кровообращения НМИЦ им. Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев. - Осуществить технически сложное вмешательство через небольшой доступ в 6,5 сантиметра позволил накопленный опыт в области мини-инвазивных технологий и хирургии аорты.

По словам специалиста, эти технологии имеют неоспоримые преимущества. Например, полностью сохраняется костная структура грудины, а это сводит к минимуму риск инфекционных осложнений. А еще важной особенностью является быстрая реабилитация, ведь за счет сравнительно небольшой хирургической травмы пациент уже через две недели сможет вернуться к полной физической активности.

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