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20.09.2021 16:11
Рубрика: Власть

Победителей выборов от всех партий поздравил глава Томской области

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил победителей выборов в федеральный и региональный парламенты.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава области, возглавивший на выборах в Законодательную думу региональный список "Единой России", отметил, что партия большинства победила в 19-ти из 21-го округа. По словам Сергея Жвачкина, борьба на нынешних выборах была открытой и конкурентной. Так, Законодательная дума сохранила свою многопартийность. В ней наряду с представителями "Единой России" будут работать депутаты от КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Впервые в областной парламент избрались кандидаты от партии "Новые люди".

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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- Рассчитываю, что, несмотря на традиционное многоголосие в областной думе, депутатов от разных партий вновь объединит наша главная партия - партия томичей, - отметил Сергей Жвачкин. - Нам всем нужно объединиться, чтобы на всех уровнях отстаивать интересы Томской области и ее миллиона жителей.

Также глава региона поблагодарил за работу членов избирательных комиссий всех уровней, наблюдателей, руководителей избирательных объединений, принявших участие в федеральных, региональных и местных выборах 17-19 сентября.

По оценке общественных организаций, выборы в Госдуму РФ и Законодательную думу области прошли с минимальными нарушениями.

- Никаких эксцессов, конфликтов и нарушений при подсчете голосов и составлении протоколов не зафиксировано. Члены штаба отметили слаженную и организованную работу участковых избирательных комиссий в Парабельском районе, в Кировском районе областного центра, в Стрежевом, - привел примеры член регионального штаба по общественному наблюдению за выборами, член Общественной палаты Томской области Глеб Кинев.

Член штаба по общественному наблюдению, председатель Томского Союза журналистов России Вера Долженкова сообщила, что на каждом участке, особенно в городе, работали по семь-восемь наблюдателей.

- Ни одного серьезного конфликта и нарушения, которое бы повлияло на результаты голосования, в Томской области зафиксировано не было, - сказала Вера Долженкова.

На "горячую линию" общественного штаба ежедневно во время голосования поступало 50-60 звонков от граждан. В основном они касались оргвопросов: где расположен участок для голосования, сколько должно быть бюллетеней.

Справка "РГ"

По данным ЦИК, в Томской области на момент обработки чуть более 60 процентов протоколов на выборах депутатов Госдумы РФ по партийным спискам "Единая Россия" получила 47,19 процента голосов. КПРФ, по данным ЦИК, набрала 20,88 процента, ЛДПР - 7,89, "Справедливая Россия - За правду" - 7,54, "Новые люди" - 5,77 процента.

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