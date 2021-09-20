Стартапы ТПУ вошли в число лучших университетских бизнес-идей

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) и казанского Университета Иннополис выбрали лучшие студенческие стартапы, которые получат возможность заручиться поддержкой инвесторов. Отбор проходил в рамках специализированного конкурса StartapHouse, а одними из проектов, вошедших в число лучших, стали веб-приложение для формирования инвестиционного портфеля, созданное выпускником ТПУ Русланом Иштугановым еще во время учебы, и ортопедическое оборудование для детей с ДЦП старшего тренера-преподавателя отделения физической культуры ТПУ Сергея Коршунова.

В конкурсе, организованном ТПУ и Университетом Иннополис, приняли участие полсотни молодых людей, представивших на суд жюри свои бизнес-идеи. Как отметил директор Школы инженерного предпринимательства ТПУ Александр Осадченко, конкурс стал шагом в направлении поддержки и развития лучших студенческих проектов. Кроме того, организаторы смогли обсудить лучшие практики студенческого предпринимательства с представителями тридцати российских вузов.

- Очень важно не "замыкать" предпринимательскую экосистему рамками только одного университета, - уверен Александр Осадченко. - Предпринимательство не знает и не понимает границ. Для нас также очень важно поддерживать амбиции студентов инженерных специальностей в создании собственного технологического бизнеса. С этой целью в ТПУ работает экосистема сервисов развития технологического предпринимательства: от механизмов набора лучших абитуриентов страны до защиты своего диплома в виде стартапа.

С 13 по 17 сентября проходил очный образовательный интенсив, на котором наставники обучали стартаперов создавать бизнес-планы, выступать перед инвесторами, презентовать свой продукт и многому другому. Помимо прочего, целью было и расширение сотрудничества между вузами консорциума Опорного образовательного центра на базе Университета Иннополис. Также, по словам руководителя Стартап-студии Университета Иннополис Артема Усова, студенты обменивались опытом по развитию инновационного предпринимательства, а преподаватели повысили компетенции в рамках программы "Стартап как диплом".

- Для студенческих команд мы провели образовательный интенсив, в рамках которого отобрали 30 лучших проектов для участия в индустриальном межвузовском акселераторе StartupHouse, - рассказал Артем Усов. - Эта программа пройдет онлайн с 1 октября по 30 ноября. С командами будут работать бизнес-наставники и эксперты Университета Иннополис и Особой экономической зоны "Иннополис". Итоги работы акселератора мы презентуем в начале декабря на отдельном мероприятии.

Проекты в готовом виде участники конкурса презентуют в рамках демо-дня на Всероссийском форуме по цифровой трансформации DID в Иннополисе. Он пройдет со 2 по 4 декабря. Именно здесь каждый студенческий стартап смогут рассмотреть инвесторы, бизнес-ангелы, венчурные фонды. От них на развитие своих проектов авторы смогут получить до 10 миллионов рублей. Также предусмотрена возможность получения трехмиллионного гранта от Фонда содействия развитию инноваций.

Справка "РГ"

ТПУ одним из первых вузов страны выделил технологическое предпринимательство как отдельную составляющую инженерного образования. Сегодня в структуре вуза есть Школа инженерного предпринимательства - центр предпринимательской экосистемы и хаб инноваций. Сквозной курс "Предпринимательство" преподается для всех студентов. С 2017 года у выпускников ТПУ появилась возможность защитить свой стартап в качестве дипломного проекта. За три года выпускники защитили свыше сотни проектов, создали более 40 компаний, привлекли не меньше 50 миллионов рублей в качестве инвестиций из разных источников. В 2021 году для защиты диплома в качестве стартапа было подано 83 заявки, их них до защиты дошли 62 студента.