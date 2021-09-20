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20.09.2021 09:20
Рубрика: Общество

Ученые нашли применение опасным частицам летучей золы ТЭЦ

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН исследовали мельчайшие частицы золы, которая образуется после сжигания угля на тепловых электростанциях. Сделанные экспертами выводы позволят использовать эти вредные отходы в промышленности и уменьшить загрязнение окружающей среды. Результаты работы опубликовал журнал ACS Omega, сообщает сегодня пресс-служба СО Российской академии наук.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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По статистике, ТЭЦ во всем мире ежегодно производят 38 процентов электроэнергии. При этом образуется около миллиарда тонн летучей золы. Она содержит мельчайшие, вредные для природы и человека частицы, которые не выводятся из легких. Ученые Красноярска впервые в истории мировых исследований выделили и охарактеризовали некоторые мелкие фракции летучей золы угля.

В ходе работы специалисты Сибирского отделения РАН пришли к мнению: магнитные свойства в сочетании с рядом других особенностей изученных частиц позволят успешно конструировать на их основе полезные материалы для высокотехнологичного применения.

"За счет переработки дисперсных компонентов будет снижаться количество отходов и, соответственно, загрязнение окружающей среды", - рассказала кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Елена Фоменко. А применять полученные частицы, по ее словам, можно будет для создания сорбентов, магнитных носителей, катализаторов и биосенсоров.

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