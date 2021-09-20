Ученые нашли применение опасным частицам летучей золы ТЭЦ

Сотрудники Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН исследовали мельчайшие частицы золы, которая образуется после сжигания угля на тепловых электростанциях. Сделанные экспертами выводы позволят использовать эти вредные отходы в промышленности и уменьшить загрязнение окружающей среды. Результаты работы опубликовал журнал ACS Omega, сообщает сегодня пресс-служба СО Российской академии наук.

По статистике, ТЭЦ во всем мире ежегодно производят 38 процентов электроэнергии. При этом образуется около миллиарда тонн летучей золы. Она содержит мельчайшие, вредные для природы и человека частицы, которые не выводятся из легких. Ученые Красноярска впервые в истории мировых исследований выделили и охарактеризовали некоторые мелкие фракции летучей золы угля.

В ходе работы специалисты Сибирского отделения РАН пришли к мнению: магнитные свойства в сочетании с рядом других особенностей изученных частиц позволят успешно конструировать на их основе полезные материалы для высокотехнологичного применения.

"За счет переработки дисперсных компонентов будет снижаться количество отходов и, соответственно, загрязнение окружающей среды", - рассказала кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Елена Фоменко. А применять полученные частицы, по ее словам, можно будет для создания сорбентов, магнитных носителей, катализаторов и биосенсоров.