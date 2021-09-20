В Омске детей из многодетной семьи приняли в школу только после скандала

"Я буду здесь до тех пор, пока моих детей не примут в школу!". Автомобиль с таким плакатом на ветровом стекле припарковался в центре Омска. По словам водителя, на столь решительный шаг его вынудили вопиющие обстоятельства.

- На дворе уже 20 сентября, а для моих ребят еще не начался учебный год, - сообщил "РГ" многодетный отец Сергей Нестеренко.

Новенькая школа №30 расположена прямо напротив окон его дома. Ее появлению семья очень радовалась. Наконец-то отпадет необходимость каждое утро возить ребятишек на уроки за две остановки.

Весной руководство старой школы взялось оформлять плановый перевод учеников, проживающих на территории нового образовательного учреждения. Родителям сообщили, что дополнительных хлопот от них не потребуется. И выдали документы.

- В июне мы пришли в новую школу. А там нам заявили, что мест нет, - говорит Сергей Нестеренко.

Камнем преткновения стало отсутствие прописки. Документов на то, что семья является собственником квартиры, оказалось недостаточно. Нестеренко, которые приехали в Омск из села еще четыре года назад, и посещали разные школы без такой "бумажки", стали срочно оформлять документы. Но процесс затянулся. В частности, из-за того, что старший сын увез свидетельство о рождении, отправившись в Болгарию на чемпионат мира по смешанным единоборствам. И, привез, кстати, золотую медаль. Но это не помешало руководству школу закрыть ее на засов.

- Мы были поражены таким отношением. Стали стучаться во все двери, обращались в министерство, к городским и региональным властям, правозащитникам. И никто нас не услышал, - делится Сергей Нестеренко. - Поэтому нам просто не оставалось ничего другого, как привлечь к проблеме внимание общественности.

Машину, остановившуюся на Красном пути с вопиющим плакатом, омичи сразу заметили. В сетях начал разгораться скандал. Вскоре к "заметному" автомобилю прибыло руководство минобразования.

И вопрос за считанные минуты решился. Документы оперативно приняли. И уже сегодня дети пошли в школу.

Между тем, по словам чиновников, отказ, который получили Нестеренко накануне, вполне обоснован.

- Постоянной прописки на момент обращения у детей не было. Временная была оформлена только с третьего августа, - пояснили "РГ" в региональном минобразования. - Всего родители 24 детей, проживающих на территории, закрепленной за данной школой, получили отказ в связи с невозможностью обеспечения условий для обучения. Сейчас организована закупка дополнительной учебной мебели. Места будут предоставлены в ближайшее время.