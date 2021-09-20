В Сибири суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

Чановский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве 47-летней женщины и ее 8-летней дочери. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Тела убитых были обнаружены 17 сентября в одном из жилых домов поселка Рождественка Чановского района. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следователи допросили соседей, жителей поселка и довольно быстро установили, что к преступлению мог быть причастен 57-летний мужчина, бывший сожитель убитой. В последнее время подозреваемый жил в соседнем селе, где его и задержали. На допросе мужчина полностью признал вину. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего ребенка.