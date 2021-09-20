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20.09.2021 11:12
Рубрика: Власть

Кадыров лидирует на выборах главы Чеченской Республики

Текст: Роман Кияшко
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Рамзан Кадыров, действующий руководитель Чечни, набрал 99,7 процентов голосов после обработки 86% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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За пост руководителя Чечни борются три кандидата. Оппонентами Кадырова являются Иса Хаджимурадов, который с марта 2020 года по март 2021 года занимал должность мэра Грозного, набирает 0,15% голосов избирателей. Халид Накаев, депутат парламента республики с 2016 года, а ранее - глава администрации Сунженского муниципального района - 0,12%.

Рамзану Кадырову 44 года. Он руководит республикой с 2007 года и является рекордсменов среди глав субъектов РФ по времени, проведенном на этом посту - 14 лет. Его предшественником был Али Алханов. Кадырову присвоено звание Героя России, является генерал-майором полиции и Росгвардии.

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