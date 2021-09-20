Первыми, кто спокойно вздохнул и приступил к выполнению прежних обязанностей, были руководители двух Северо-Кавказских республик: Сергей Меняйло - Северная Осетия и Рашид Темрезов - Карачаево-Черкесия. Их уже в воскресенье избрали депутаты местных парламентов.

Вряд ли особо волновался и руководитель Чечни Рамзан Кадыров, который в очередной раз пошел на выборы. Как вчера сообщили в ЦИК республики, он набрал 99,7 процента голосов. Его оппонентами на выборах в этом году были Иса Хаджимурадов, который с марта 2020 года по март 2021-го занимал должность мэра Грозного. Он набрал 0,15 процента голосов избирателей. А Халид Накаев, депутат парламента республики, а ранее глава администрации Сунженского муниципального района, еще меньше - 0,12 процента.

В Чечне традиционно одна из самых высоких явок на выборах в России. Сам Кадыров объяснил это так: "Этому не нужно удивляться. У нас есть семейные, религиозные, общественные институты, которые очень много работают для того, чтобы довести до людей, что мы должны выбирать свое будущее сами. Благодаря этому у нас всегда бывает большая явка, и народ показывает, что он вместе всегда и во всем".

А вот самые интригующие выборы руководителя Хабаровского края никакой сенсации не принесли. Врио главы Михаил Дегтярев далеко оторвался от конкурентов, набрав 56,81 процента голосов избирателей. И явка составила 44 процента.

- Это говорит о высоком доверии людей к институту выборов, свидетельствует об их гражданской активности и, главное, о легитимности состоявшихся в Хабаровском крае выборов, - отметил сам Михаил Дегтярев. - Итоги выборов прежде всего большой кредит доверия мне лично и моей команде. Мы многое уже сделали, но еще больше запланировали. Работа не останавливается... Очень хочу, чтобы в Хабаровском крае хотелось жить, работать, воспитывать детей - и мы все для этого сделаем. Запланированы и уже реализуются крупные проекты...

Его коллега, врио руководителя Республики Тыва Владислав Ховалыг, показал еще больший результат, набрав на прошедших выборах почти 90 процентов голосов. Относительную конкуренцию ему составила только кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол, у которой в итоге три с лишним процента голосов избирателей.

Самые интригующие выборы руководителя Хабаровского края никакой сенсации не принесли

Олег Мельниченко в Пензенской области также одержал убедительную победу на досрочных выборах губернатора. На эту должность он был назначен в марте после громкого коррупционного скандала с его предшественником. Как сообщил избирком, явка составила почти 57 процентов и за него отдали голоса 72,38 процента избирателей. А за ближайшего конкурента из КПРФ Олега Шаляпина - 12,35 процента.

На выборах в Мордовии лидером также стал действующий врио главы региона Артем Здунов. По данным Центризбиркома РФ, после обработки 94,22 процента протоколов представитель "Единой России" набрал 78,5 процента голосов. Чуть больше голосов набрал врио главы Ульяновской области выдвиженец от КПРФ Алексей Русских. Как сообщили в областной избирательной комиссии, к 10 утра 20 сентября при обработке 100 процентов бюллетеней за него проголосовали 83,16 процента избирателей. При явке на выборы 45,36 процента.

Без сюрпризов прошли досрочные выборы и губернатора Белгородской области, где впервые после двадцати лет появилось новое лицо. С результатом в 78,79 процента голосов одержал победу представитель "Единой России" Вячеслав Гладков, назначенный временно исполняющим обязанности главы региона в ноябре минувшего года. С ним соперничали еще четыре претендента на губернаторский пост. Однако только кандидат от КПРФ Кирилл Скачко набрал 9,94 процента голосов, остальные и того меньше.

А туляки дружно проголосовали за действующего главу региона Алексея Дюмина. Он с большим отрывом обошел четырех претендентов, набрав 83,58 процента голосов избирателей, пришедших на выборы. Причем, заметим, Алексей Дюмин шел на выборы как самовыдвиженец.

По данным регионального избиркома Тверской области, на выборах главы региона лидирует действующий губернатор единоросс Игорь Руденя. По предварительным данным, он набрал 52,43 процента голосов. Его основному сопернику - кандидату от КПРФ Людмиле Воробьевой - отдали предпочтение чуть больше 20 процентов избирателей.