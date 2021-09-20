На Ставрополье женщина нашла в лесу гроб 8-летней девочки

В Ставропольском крае женщина вместе с семьей обнаружила в лесу цинковый гроб. Случаем занимается полиция региона, сообщили "РГ" в ГУ МВД РФ по краю.

Жуткая находка обнаружилась в Минераловодском городском городском округе возле села Левокумка. Местные жители остановились возле лесополосы, углубившись в которую, нашли пустой цинковый гроб, а рядом крышку от него и ветошь.

Внутри обнаружилась бирка, заполненная в морге. Судя по записям в ней, в гробу перевозили тело восьмилетней девочки, которая скончалась в июле этого года.

В полиции региона проводят проверку по факту случившегося. Там уточнили, что, скорее всего, родственники погибшей переложили тело в другой гроб, а цинковый выбросили в лесу.