На выборах главы Чеченской Республики победил Рамзан Кадыров

В Чеченской Республике на выборах главы региона с абсолютным большинством голосов победил действующий руководитель Рамзан Кадыров. Об этом в понедельник сообщили в ЦИК Чечни.

Кадыров набрал 99,7% голосов после обработки 100% протоколов. Явка составила 94,61% избирателей.

Оппонентами Кадырова на выборах в этом году были Иса Хаджимурадов, который с марта 2020 года по март 2021 года занимал должность мэра Грозного. Он набрал 0,15% голосов избирателей. Халид Накаев, депутат парламента республики с 2016 года, а ранее - глава администрации Сунженского муниципального района - 0,12%.