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20.09.2021 18:35
Рубрика: Общество

В Осетии вспомнили жертв ледника Колка, где погиб Сергей Бодров

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Северной Осетии 19 лет назад в Кармандонском ущелье сошел ледник Колка, стерший с лица земли поселок Верхний Кармадон и уничтоживший всех, кто был в ущелье. Ледник двигался со скоростью около 200 километров в час, убивая и перемалывая в пыль все, что встречалось на пути. Сегодня в республике вспомнили жертв этой крупнейшей в России природной катастрофы.

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Во время нее погибло более 120 человек, в том числе съемочная группа во главе с известным российским режиссером и актером Сергеем Бодровым - младшим, артисты театра "Нарты" и группа сотрудников республиканского парламента и Конституционного суда, которая там находилась. Поисково-спасательные работы попавших под удар стихии людей продолжались в течение полутора лет, но никого отыскать не удалось. В селении Гизель, до которого дошел ледниковый поток, был установлен памятник жертвам трагедии.

Сегодня глава РСО - Алания Сергей Меняйло возложил цветы к памятнику, в траурном мероприятии также приняли участие врио председателя правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, представители министерств и ведомств, депутаты, руководители силовых и правоохранительных структур Северной Осетии, главы муниципалитетов.

Стартовавший на этой неделе в Сочи российский кинофестиваль "Кинотавр" также открылся фильмом про Сергея Бодрова - младшего и Алексея Балабанова. Лента названа словами из стихотворения Иосифа Бродского "Нас других не будет". Слова, которые, по сути, звучат антонимом известному изречению "Незаменимых нет". Ведь все настоящие творцы - незаменимы.

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