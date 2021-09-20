Легендарная советская флейтистка скончалась при пожаре в Петербурге

В Петербурге в возрасте 93 лет скончалась Александра Михайловна Вавилина, народная артистска РСФСР, легендарная флейтистка.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, тело Алесандры Михайловны было обнаружено при тушении пожара в доме №4 по Петровской набережной. Сейчас по факту смерти артистки начата доследственная проверка.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщают, что в четырехкомнатной квартире выгорел коридор и кухня на площади 30 квадратных метров.

Александра Михайловна Вавилина окончила Музыкальное училище имени Римского-Корсакова по классу флейты, отучилась в консерватории, и с 1955 по 1962 годы солировала в оркестре народных инструментов Ленинградского радиокомитета, в филармонию она пришла в 1962 году и проработала там 27 лет. Александра Михайловна занималась преподавательской деятельностью, долгие годы была главным редактором Ленинградского отделения издательства "Советский композитор".