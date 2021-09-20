На Новгородчине осудили бизнесмена за насилие над несовершеннолетними

В Новгородской области в суде признали виновным предпринимателя сразу по нескольким статьям УК РФ. Это изнасилование несовершеннолетней, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом пишет пресс-служба регионального Следкома.

Как считают представители ведомства, преступления были совершены в период с ноября 2013 года по сентябрь 2014. Руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, где находились потерпевшие, не хотел оплачивать услуги по установке и обслуживанию телевизионного оборудования в центре, которые оказывал бизнесмен. В счет уплаты он позволял ему надругаться над воспитанниками.

В этот же период подсудимый, имея беспрепятственный доступ на территорию социального учреждения, увидел девушку, которую и изнасиловал.

Суд вынес обвиняемому наказание в виде 8 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Потерпевшим он должен выплатить моральный ущерб.

Приговор пока в законную силу не вступил.