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20.09.2021 22:50
Рубрика: Культура

Отменен концерт группы ДДТ в Петербурге

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Масштабного концерта группы ДДТ, запланированного на 9 октября на петербургском стадионе "Газпром Арена", не будет. Об этом сообщено в аккаунтах группы и на официальном сайте тура группы.

Однако поклонникам ДДТ отчаиваться не стоит. Концерт в Северной столицы все-таки не окончательно отменен, а перенесен на другую дату. Причина - эпидситуация и связанные с ней ограничительные меры.

Фото: скриншот Би-2 / youtube
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"Дорогие друзья! Мы вынуждены перенести концерт на "Газпром Арене"... Просим вас с пониманием отнестись к этой новости - Юрий Шевчук готовит для вас большое шоу, возможно - самое яркое в истории ДДТ", - сказано в сообщениях от коллектива группы-легенды.

Конечно, отмена концерта расстроила потенциальных слушателей. Тем более, если учесть, что концерт уже переносили. Он должен был состояться в октябре 2020 года и был приурочен к 40-летию основания ДДТ, однако вмешалась пандемия, и масштабное выступление перенесли - на целый год.

Как пояснили "РГ" в службе менеджмента по связям с клиентами сайта тура группы, речь о возврате билетов не идет. Конкретная дата пока неизвестна (скорее всего, ее назовут в течение следующей недели), но по предварительной информации, концерт состоится в течение полугода.

Что же касается возврата билетов, то организаторы идут навстречу зрителям, проживающим в других городах и странах. Поскольку понятно, что жизненные события могут сильно измениться. Даже пересечь госграницу в условиях пандемии крайне проблематично. Все дополнительные вопросы можно задать через сайт тура группы ДДТ - либо по телефону, либо по электронной почте.

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